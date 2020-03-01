У США вітрові електростанції вперше стали лідером у виробництві "зеленої" енергетики

У 2019 році вітер став наймасовішим джерелом відновлюваної енергії в Сполучених Штатах, обігнавши при цьому гідроенергетику.

Про це повідомляє ITC, з посиланням на CNBC.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за минулий рік вітрові електростанції виробили 300 млн МВт/год енергії. Це на 26 млн МВт/год більше, ніж згенерували гідроелектростанції.

Як повідомляє видання, такий результат був досягнутий завдяки постійному зростанню сектора протягом останнього десятиліття: так, на кінець 2019 року в США загальна потужність вітрових електростанцій дорівнювала 103 ГВт. Загальна ж потужність гідроелектростанцій еквівалентна 80 ГВт.

За оцінкою EIA, до 2030 року частка вітру у загальному виробленні електроенергії в Сполучених Штатах досягне 20%. Це стане можливим, зокрема, за рахунок інвестицій в розмірі 62 млрд дол, які різні енергокомпанії планують вкласти у нові проєкти в даному секторі зеленої енергетики в найближчі кілька років.

Згідно зі звітом EIA, у 2019 році всі "зелені" виробники енергії згенерували в американську енергомережу понад 720 млн МВт (в 2018 цей показник склав 707 млн ​​МВт - ЕП), в той час як вугільні електростанції згенерували в цілому 966 млн МВт.

Нагадуємо:

У квітні електростанції на поновлюваних джерелах енергії вперше перевершили за потужностями електростанції на базі вугілля.

З моменту свого піку в 2008 році споживання вугілля в США досягло найнижчого за останні 40 років рівня.