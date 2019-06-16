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У США "зелені" електростанції вперше перевершили вугільні за потужністю

Неділя, 16 червня 2019, 16:38
 

У квітні електростанції на поновлюваних джерелах енергії вперше перевершили за потужностями електростанції на базі вугілля.

Про це свідчить звіт Федеральної комісії з регулювання енергетики США (FERC), пише ITC.

Це означає, що вони тепер можуть виробляти більше чистої енергії, яка стає більш дешевою.

У 2016 році вугілля втратило статус короля енергетичної галузі США в значній мірі через так званий бум сланцевого газу. У штатах з'явилося багато дешевого природного газу, який використовували в цілях отримання енергії.

У квітні поточного року загальна генеруюча потужність електростанцій на базі вугілля становила 257,48 ГВт. Сумарна встановлена ​​потужність відновлюваної електроенергії, включаючи сонячне світло, водні потоки, вітер і геотермальну теплоту, досягла 257,53 ГВт.

Таким чином частка потужностей електростанцій на базі поновлюваних джерел енергії становила 21,56%, тоді як частка вугільних електростанцій знизилася з 23,04% до 21,55%. Різниця незначна, але важливий сам факт, який дозволяє припустити, що в найближчі місяці цей розрив збільшиться.

У звіті FERC також відзначається, що частка "зеленої" енергії в США щорічно зростає в середньому на 1%, тому до 2022 року на неї припадатиме майже чверть всіх наявних в штатах встановлених потужностей.

Тим часом апетити американців до використання вугілля продовжують знижуватися.

За даними Управління з енергетичної інформації США, з моменту свого піку в 2008 році споживання вугілля в США досягло найнижчого за останні 40 років рівня.

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США електроенергія

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