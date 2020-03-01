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Знов коронавірус: ВВП-варанти подешевшали на 9%

Неділя, 1 березня 2020, 16:00
 

З початку тижня українські держоблігації, прив'язані до зростання ВВП, подешевшали на 8,5% через паніку на світових ринках, в зв'язку з поширенням коронавірусу за межі Китаю.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Варант - це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

За 28 лютого ВВП-варанти подешевшали на 2,8% - до 99,1% від номіналу, а прибутковість по євробондах зросла ще на 0,2-0,3 процентних пункти.

Увечері 28 лютого (за Києвом - ЕП), євробонди з погашенням у 2021 році котирувалися за ставкою під 4%, у 2023 році - близько 5%, у 2026 році - під 6%, а найдовші, з погашенням в 2032 році, -  по 6,5%.

Нагадуємо:

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Цю цифру Держстат опублікує навесні 2020.

Читайте детальніше про механізм ВВП-варантів у матеріалі: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка

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облігації

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