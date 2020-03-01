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Столичний капремонт: у Києві витратять півмільярда на парки

Неділя, 1 березня 2020, 14:00
 

У Києві в квітні-травні цього року відкриють після капітального ремонту п'ять парків, а до кінця року - ще сім, на оновлення яких столична влада направить майже 500 мільйонів гривень.

Про повідомляє прес-служба КМДА

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва в цьому році в столиці планують оновити і відкрити 12 парків і зробити ряд більш локальних ремонтів на територіях зелених зон.  На ці цілі місто направить майже 500 млн грн.

 Цієї весни відкриють такі парки:

  •  "Партизанська слава" (Дарницький район)
  •  друга черга парку "Сирецький" (Шевченківський район)
  •  друга черга парку на Троєщині (Деснянський район)
  •  "Совки" (Святошинський район)
  •  "Лебединий" (Дарницький район)

Як повідомляється на сайті КМДА, за останні п'ять років в Києві провели капітальний і локальний ремонт 414 парків і скверів.

Нагадуємо:

У Києві на місці промислових і комунально-складських територій будуть створювати багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.

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КМДА Київ

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