Столичний капремонт: у Києві витратять півмільярда на парки

У Києві в квітні-травні цього року відкриють після капітального ремонту п'ять парків, а до кінця року - ще сім, на оновлення яких столична влада направить майже 500 мільйонів гривень.

Про повідомляє прес-служба КМДА

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва в цьому році в столиці планують оновити і відкрити 12 парків і зробити ряд більш локальних ремонтів на територіях зелених зон. На ці цілі місто направить майже 500 млн грн.

Цієї весни відкриють такі парки:

"Партизанська слава" (Дарницький район)

друга черга парку "Сирецький" (Шевченківський район)

друга черга парку на Троєщині (Деснянський район)

"Совки" (Святошинський район)

"Лебединий" (Дарницький район)

Як повідомляється на сайті КМДА, за останні п'ять років в Києві провели капітальний і локальний ремонт 414 парків і скверів.

Нагадуємо:

У Києві на місці промислових і комунально-складських територій будуть створювати багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.

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