Столичний капремонт: у Києві витратять півмільярда на парки
У Києві в квітні-травні цього року відкриють після капітального ремонту п'ять парків, а до кінця року - ще сім, на оновлення яких столична влада направить майже 500 мільйонів гривень.
Про повідомляє прес-служба КМДА
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва в цьому році в столиці планують оновити і відкрити 12 парків і зробити ряд більш локальних ремонтів на територіях зелених зон. На ці цілі місто направить майже 500 млн грн.
Цієї весни відкриють такі парки:
- "Партизанська слава" (Дарницький район)
- друга черга парку "Сирецький" (Шевченківський район)
- друга черга парку на Троєщині (Деснянський район)
- "Совки" (Святошинський район)
- "Лебединий" (Дарницький район)
Як повідомляється на сайті КМДА, за останні п'ять років в Києві провели капітальний і локальний ремонт 414 парків і скверів.
Нагадуємо:
У Києві на місці промислових і комунально-складських територій будуть створювати багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.
Рекомендуємо почитати: Два генплани, обидва не працюють. Чому Київ розвивається хаотично і як це змінити
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua