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Які промзони у Києві перетворять на житло і технопарки: перелік

П'ятниця, 24 січня 2020, 09:20
 
фото олега тоцького

У Києві на місці промислових і комунально-складських територій будуть створювати багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.

Про це йдеться в повідомленні комунальної організації "Інститут генерального плану м.Києва" в Facebook.

Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва повністю відповідає параметрам, характерним для сучасних європейських міст.

Перетворення промислових територій недалеко від центру міста на багатофункціональні райони дозволить місту скоротити так звані маятникові міграції в робочі дні.

Генплан передбачає перепрофілювання 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житловий багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури в промрайонах і промзонах:

"Подільсько-Куренівська",

"Дніпровська",

"Микільська Борщагівка",

"Нивки",

"Відрадний",

"Теличка",

"Воскресенський",

"Дарницький",

"Корчувате",

"Пирогово".

Як йдеться в повідомленні, в перспективі перепрофілювання промзон поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах і поліпшить екологічну ситуацію в місті.

Нагадаємо:

16 грудня 2019 року мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан столиці.

Рекомендуємо почитати: Два генплани, обидва не працюють. Чому Київ розвивається хаотично і як це змінити

Економічна правда

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Київ інфраструктура промисловість будівництво нерухомість

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