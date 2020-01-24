Які промзони у Києві перетворять на житло і технопарки: перелік
У Києві на місці промислових і комунально-складських територій будуть створювати багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.
Про це йдеться в повідомленні комунальної організації "Інститут генерального плану м.Києва" в Facebook.
Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва повністю відповідає параметрам, характерним для сучасних європейських міст.
Перетворення промислових територій недалеко від центру міста на багатофункціональні райони дозволить місту скоротити так звані маятникові міграції в робочі дні.
Генплан передбачає перепрофілювання 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житловий багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури в промрайонах і промзонах:
"Подільсько-Куренівська",
"Дніпровська",
"Микільська Борщагівка",
"Нивки",
"Відрадний",
"Теличка",
"Воскресенський",
"Дарницький",
"Корчувате",
"Пирогово".
Як йдеться в повідомленні, в перспективі перепрофілювання промзон поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах і поліпшить екологічну ситуацію в місті.
Нагадаємо:
16 грудня 2019 року мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан столиці.
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Економічна правда
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