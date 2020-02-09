На сировинних ринках виник форс-мажор через коронавірус

Китайські покупці міді скасовують або просять про перенесення терміну поставки металу з-за кордону, посилаючись на форс-мажорні обставини. Трейдери просять своїх постачальників в різних країнах світу скасувати або відкласти поставки міді.

Про це повідомляє Financial Times.

"Коронавірус здійснив величезний вплив на попит на мідь, оскільки компанії, що займаються обробкою металу, припинили купувати сировину", – сказав один з менеджерів трейдингової компанії Guangzhou Zhongshan Trade на умовах анонімності.

Guangzhou Zhongshan на цьому тижні попросила постачальників з Чилі та Сомалі відстрочити поставки близько 500 тонн міді загальною вартістю 25 млн юанів (3,57 млн ​​доларів), принаймні, на тиждень.

Компанія також скасувала попередній контракт з сомалійським постачальником і припинила оформляти нові замовлення.

"Епідемія – це проблема не тільки Китаю, це глобальна проблема", – каже менеджер.

За його словами, ділова активність в порту Гуанчжоу, де зосереджена сировинна торгівля, різко знизилася за останній час.

Трейдери, що працюють в Гуанчжоу, повідомили, що найближчим часом ще близько десяти китайських трейдерів можуть оголосити про форс-мажорні обставини для скасування контрактів на імпорт міді.

Китайські покупці зрідженого природного газу також розглядають можливість того, щоб скористатися пунктом про форс-мажорні обставини для скасування контрактів, пише FT.

Попит на мідь вважається барометром стану світової економіки, і його падіння говорить про серйозні наслідки поширення китайського коронавірусу для економічного підйому, зазначає видання.

Спроби влади КНР стримати поширення коронавірусу – від обмеження дорожнього трафіку до продовження періоду святкування Нового року за місячним календарем – негативно позначилися на промисловій активності, що, ймовірно, призведе до істотного послаблення темпів зростання китайської економіки.

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Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015 року.

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

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