Тепла зима знизила безробіття у США

Нетипово тепла для США погода в січні сприяла збільшенню кількості нових робочих місць у цілій низці галузей.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому міністерством праці США, повідомляє Голос Америки.

Економіка США додала 225 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття зменшився до 3 цілих і шести десятих відсотків.

На думку економістів, які підготували звіт про ринок праці за січень, причиною зменшення рівня безробіття є нетипово тепла для США погода.

Найбільше зросли сектори, на які впливає погода, - будівництво, транспорт, індустрія розваг і відпочинку, а також – охорона здоров’я.

У тоq же час у заводи втратили 12 тисяч робочих місць, практично усі – у виробництві автомобілів та запчастин. Скорочується працевлаштування й у секторі роздрібної торгівлі.

Також у січні зросла середня заробітна плата і на сьогодні вона становить 28 доларів 44 центи за годину. Січень став 18 місяцем зростання середньої заробітної плати на понад 3% поспіль.

Нагадуємо:



У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9.8% р/р, у Національному банку це пов’язують, зокрема, з великою кількістю українців, які виїхали закордон.