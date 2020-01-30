Топ-5 країн, в яких найбільше чекають українців на роботу 

Українців на робітничі вакансії найбільше в 2019 році чекали у Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві, кількість відгуків на працевлаштування за кордоном склала більше ніж пів мільйона.

Про це йдеться в аналітиці OLX Робота за 2019 рік.

Пакувальник, водій, офіціант, будівельник та різнороб найбільш популярні вакансії серед роботодавців в топ-10 країнах.

Працюючи офіціантом, найвищу зарплату можна було отримати в Ізраїлі та Швеції — приблизно 61 000 грн. Влаштовуватись на штукатура їхали до Литви, де пропонували 60 000 грн, а сантехнікам найбільше платили у Німеччині — приблизно 50 000 грн.

Однією з найпривабливіших країн для працевлаштування за кордоном для українців стала Словаччина. За 2019 рік було приблизно 1 300 пропозицій, а середня заробітна плата вища, ніж та, що пропонували у Польщі — 28 000 грн проти 25 500 грн.

В топ 5 країн з найбільшою кількістю вакансій також увійшов Ізраїль, де оклад українського спеціаліста міг скласти в середньому 50 000 грн.

Кількість вакансій на посаду офіціанта — 1823, водія — 1811, пакувальника — 1212, будівельника — 811, різнороба— 701.

Найнижчий рівень заробітної плати мали такі країни, як: Чорногорія, Болгарія та Грузія, він складав близько 16 000 грн. Однак кількість запитів українців на вакансії у цих країнах найнижча.

Впродовж 2019 українці цікавилися роботою в Польщі — 174 000 запитів, в Німеччині — 171 000, а також значна кількість людей планували підробити у Чехії — 103 000.

Іншою є ситуація з країнами Північної Європи. Серед запитів на пошук роботи за кордоном 28 000 припали на вакансії у Норвегії, 21 000 — у Швеції та значна кількість у Фінляндії.

Серед усіх запитів користувачів в категорії "Робота за кордоном" 5% склав пошук вакансії водія.

Знаходити такі пропозиції у 2020 варто в Ізраїлі, Швеції, Литві, Німеччині, Чехії, Польщі, Хорватії, Естонії, Словаччині й Угорщині, оскільки в цих країнах їх найбільше.

Близько 35 000 запитів у 2019-му році склав пошук вакансій для сімейних пар.

Найбільш охочими отримати роботу за кордоном є люди в Київській, Львівській та Дніпропетровській областях, пошукачі у цих регіонах найактивніше відгукувалися на вакансії.





