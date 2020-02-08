Україна на 107 місці серед найдорожчих країн, перші — Швейцарія

У рейтингу найдорожчих для проживання країн світу, Україна посіла 107 місце серед 132 позицій, найдорожча - Швейцарія.

Рейтинг розроблено журналом CEOWORLD, передає Укрінформ.

У оцінюванні враховувалися основні економічні показники, такі як індекс споживчих цін, вартість проживання, послуг таксі та інших видів транспорту, ціни в ресторанах, вартість одягу та взуття, та інші.

"Швейцарія офіційно є найдорожчою для проживання державою, за доповіддю журналу CEOWORLD. Взагалі європейські країни є помітними у переліку найдорожчих країн, - серед 20 перших у переліку позицій 9 з країн розташовані в Європі, п’ять – в Азії, одна – у Північній Америці, дві – на Карибах та одна – в Океанії", - йдеться у повідомленні.

Другою найдорожчою країною є Норвегія, за нею слідують Ісландія, Японія, Данія, Багами, Люксембург, Ізраїль, Сінгапур та Південна Корея.

Цікаво, що США посідають лише 20-ту позицію, та поступаються такій країні як Бельгія (18-та позиція). "Традиційно" дорога для життя Велика Британія знаходиться на 27 місці, Саудівська Аравія – на 57-й позиції.

Україна, за наведеним рейтингом, знаходиться на 107 позиції. Серед країн пострадянського простору дорожче живеться громадянам Білорусі, Молдови і Росії. Менші витрати, у порівнянні з українцями, мають люди, що проживають у Вірменії, Казахстані, Азербайджані та Грузії.

Вартість життя суттєво змінилася у "пострадянських" європейців – Естонії, Латвії та Литви, які посідають, відповідно, 50, 58 та 66 позиції рейтингу.

"На іншій стороні спектру, серед найбільш доступних за вартістю проживання країн – Пакистан, за яким слідують Афганістан, Індія, Сирія, Узбекистан, Киргизстан та Туніс", - йдеться у публікації.

Нагадуємо: Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.