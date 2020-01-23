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Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції

Четвер, 23 січня 2020, 11:40
 

Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.

Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019"

Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих – результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та Джибуті". 

Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце).

 

Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).

Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія – мінус 3 бали, Угорщина – мінус 2, Молдова – мінус 1. 

Лідери рейтингу у 2019 році суттєво не змінилися. На першому місці – Нова Зеландія та Данія (по 87 балів). У кінці списку Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в рейтингу. Станом на кінець року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019-го.

Зокрема, вдалося скасувати монополію СБУ на прослуховування і державну монополію на проведення експертиз. Верховна Рада змогла визначити порядок вручення підозри спеціальним суб’єктам, а Конституційний суд  скасував дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних активістів.

Разом з тим влада так і не змогла забезпечити ефективну роботу реєстру бенефіціарів, посилити контроль за фінансуванням політичних партій, змінити спосіб формування органів суддівського самоврядування, повернути довіру до САП, позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю та покарати винних в організації нападів на антикорупційних активістів.

Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у 2020 році рекомендують:

  • сформувати незалежну та професійну судову владу,
  • забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери,
  • позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам,
  • підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції,
  • запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна.

Індекс сприйняття корупції (СРІ) – показник, який Transparency International розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.

Українська правда

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