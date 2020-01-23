Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції

Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.

Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019"

Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих – результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та Джибуті".

Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце).

Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).

Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія – мінус 3 бали, Угорщина – мінус 2, Молдова – мінус 1.