Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції
Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.
Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019"
Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих – результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та Джибуті".
Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце).
Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).
Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія – мінус 3 бали, Угорщина – мінус 2, Молдова – мінус 1.
Лідери рейтингу у 2019 році суттєво не змінилися. На першому місці – Нова Зеландія та Данія (по 87 балів). У кінці списку Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).
На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в рейтингу. Станом на кінець року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019-го.
Зокрема, вдалося скасувати монополію СБУ на прослуховування і державну монополію на проведення експертиз. Верховна Рада змогла визначити порядок вручення підозри спеціальним суб’єктам, а Конституційний суд скасував дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних активістів.
Разом з тим влада так і не змогла забезпечити ефективну роботу реєстру бенефіціарів, посилити контроль за фінансуванням політичних партій, змінити спосіб формування органів суддівського самоврядування, повернути довіру до САП, позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю та покарати винних в організації нападів на антикорупційних активістів.
Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у 2020 році рекомендують:
- сформувати незалежну та професійну судову владу,
- забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери,
- позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам,
- підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції,
- запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна.
Індекс сприйняття корупції (СРІ) – показник, який Transparency International розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.
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