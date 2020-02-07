Кабмін працює над об'єднанням двох платіжок за газ — прем'єр

У Кабміні працюють над об'єднанням в один документ платіжки за газ і його доставку, але остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук під час виступу у Раді.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх і одним документом.

Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо", - розповів голова уряду.

"Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання", - сказав Гончарук.