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Кабмін працює над об'єднанням двох платіжок за газ — прем'єр

П'ятниця, 7 лютого 2020, 12:32
 

У Кабміні працюють над об'єднанням в один документ платіжки за газ і його доставку, але остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук під час виступу у Раді.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх і одним документом.

Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо", - розповів голова уряду.

"Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання", - сказав Гончарук.

"Це питання виключно комунікації", - додав прем'єр.

Нагадаємо:

Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України, яка полягає у відокремленні цих послуг.

Раніше міністр енергетики та захисту Олексій Оржель пообіцяв скасувати дві платіжки за газ.

Знати більше: Ціна на газ для населення: що саме змінив уряд і як це позначиться на платіжках

Економічна правда

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Кабмін Гончарук газ

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