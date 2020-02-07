Бізнеспартнеру Микитася збільшили розмір застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Суд апеляційної інстанції, частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та детективів НАБУ та збільшила розмір застави колишньому заступнику директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент", підозрюваному у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії".

Деталі: За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора "Укрбуду" Мармишу з 6 млн гривень до 40 млн гривень застави.

Нагадуємо:

21 січня прокурори САП повідомили про підозру у пособництві адвокату В’ячеславу Мармишу.

Зважаючи на те, що вказана особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру особисто підписав генеральний прокурор.

Мармиш працював прокурором Шевченківського району, але був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він вже працював заступником президента корпорації "Укрбуд".

Мармиш один із засновників компанії ТОВ "Філософія девелопмента" разом із Андрієм Марцинівим.

Крім того, оцінювачку майна, якій оголошено підозру у справі НАБУ про завдання збитків на 81 мільйон гривень при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

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Микола Донєв, УП