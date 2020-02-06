Дубілет про прив'язку SIM-карт до паспортів: Не на часі

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на сьогоднішній день введення продажу мобільних SIM-карт у прив'язці до паспортів не на часі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш SIM-карту тільки за паспортом, це додаткове навантаження і для громадян, і для бізнесу", - зазначив Дубілет, відповідаючи на питання, чи буде в Україні введено прив’язку мобільних SIM-карт до паспортів.

За його словами, зараз фокус влади повинен бути в тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім вже "докручувати гайки", якщо буде така потреба.

"Зараз так багато реформ у сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства не на часі, як і викликати цим додаткове громадське занепокоєння", - сказав Дубілет.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон.

Пізніше народний депутат Федієнко відкликав законопроект з метою його доопрацювання.

Економічна правда