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Влада хоче заборонити вільний продаж SIM-карт

Середа, 4 вересня 2019, 09:20
 

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон.

Про це йдеться в проекті закону 1083 "Про електронні комунікації", зареєстрованому у парламенті.

Його подали нардепи з фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, Михайло Крячко, Єгор Чернєв, Роман Соха і Сергій Штепа. Разом з народними обранцями ініціатором законопроекту виступає віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Постачальник електронних комунікаційних послуг з 1 січня 2024 року призупиняє надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації", - йдеться в проекті.

Зокрема, нові нардепи і міністр пропонують блокувати телефони, IMEI-код яких не внесено до реєстру.

"Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого, що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання", - зазначається в документі.

У пояснювальній записці до законопроекту його ініціатори обгрунтовують нову норму вимогами часу та євроінтеграцією.

"Цілями та завданнями (закону) є встановлення засад державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні", - пишуть вони.

Якщо закон ухвалять, він набуде чинності 1 січня 2020 року.

Українська правда

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