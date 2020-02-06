Нефьодов назвав три найбільших напрямки української контрабанди

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов озвучив основні напрямки боротьби з контрабандою на 2020-й рік.

Про це він повідомив в інтерв'ю для DT.UA.

"Основні три напрями боротьби, на яких ми наразі концентруємося: контейнери в Одесі, хури в Західній Україні, пошта і авіакарго. Чому саме ці напрями?

Тому що вони перетікають один між одним. Ці три напрями макроекономічні, і перекрити їх можна лише разом, тому що люди дуже легко переорієнтовуються.

Можна теоретично зупинити всю Одесу, а люди (ті самі) поїдуть у Чернівцях чи на Волині. Це ж стосується і пошти.

Стискати можна лише разом, стискати щось одне з них — це фікція. Можна звітувати, що ми на 90% перекрили схему, але контрабандисти тільки аплодуватимуть і везтимуть іншим напрямком", - сказав він.

Також Нефьодов підкреслив, що контрабандні схеми на митницях Швейцарії і України однакові, але є різниця в обсягах.

"Схеми існували й існуватимуть завжди. Схеми контрабанди в Швейцарії такі самі, як і в Україні, — питання в обсягах цих схем. Чи є в Швейцарії заниження митної вартості? Є. Але воно становить від загального обсягу імпорту, скажімо, 0,5%, тоді як в Україні — напевне 10%", - резюмує очільник митниці.

Нагадуємо:

Як повідомлял раніше Нефьодов, кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.

За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.