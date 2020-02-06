Всі розділи
Укр / Рус

Котирування акцій Tesla за день впали на 20% через коронавірус

Четвер, 6 лютого 2020, 14:40
 

Котирування акцій компанії Tesla впали на 20,6% у середу на тлі оголошення про те, що відвантаження автомобілів із заводу в Шанхаї відкладуть через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що при закритті біржі Nasdaq акції Tesla коштували 734,7 доларів, що на 17,2% менше, ніж день тому. Ринкова капіталізація компанії становила 132,4 млрд доларів.

"Віце-президент Tesla Тао Лінь заявив в середу на китайській платформі соціальних мереж Weibo, що поставки, які очікуються на початку лютого з заводу компанії в Шанхаї, будуть відкладені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У вівторок, 4 лютого, акції американського автовиробника Tesla Ілона Маска виросли на 20% — до 933 доларів, ринкова капіталізація таким чином склала 165 мільярдів доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Китай Tesla

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці 4 лютого 2020, 15:00
Китай випустить облігації на 2 мільярди доларів для боротьби з коронавірусом — ЗМІ 4 лютого 2020, 14:59
Через коронавірус китайський фондовий ринок впав на 8% 3 лютого 2020, 12:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!