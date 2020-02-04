Акції Tesla виросли на 20%, а Маск заробив 5 мільярдів доларів

У вівторок, 4 лютого, акції американського автовиробника Tesla Ілона Маска виросли на 20% — до 933 доларів, ринкова капіталізація таким чином склала 165 мільярдів доларів.

Про це повідомляє НВ.Бізнес.

Минулого тижня зростання котирувань викликала звітність компанії за четвертий квартал. За цей період вона отримала 105 млн дол прибутку.

У понеділок на закритті торгів вартість акцій становила 780 дол (+86,5% з початку року).

3 лютого вони подорожчали на 19,9%. Ринкова капіталізація компанії зросла до 140 млрд дол. Серед автовиробників дорожча тільки японська Toyota, капіталізація якої складає 227 млрд дол.

На тлі зростання акцій Tesla статки Ілона Маска, засновника компанії, зросли за останній день на $4,7 млрд, а з початку року — на $13,5 млрд, повідомляє Bloomberg.

Агентство оцінює його статки у $41 млрд. Маск займає 22-е місце в рейтингу найбагатших людей світу. Йому належить приблизно п’ята частина акцій компанії.

Нагадуємо:

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скоро Tesla можуть стати електромобілями, які "говорять".





