Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з виробництва бензину

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи звернути увагу на роботу всіх незаконних нафтопереробних заводів, але спочатку пропонує надати можливість власникам таких НПЗ узаконити свій бізнес.

Про це йшлося під час наради з представниками компаній – учасниць паливного ринку та автозаправних станцій щодо цін на пальне та боротьби з нелегальними НПЗ, повідомляє пресслужба глави держави.

"Останні приклади, які я бачив, це нелегальні НПЗ у Рівному та Кривому Розі. Тому я хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні НПЗ", – зазначив президент.

Водночас глава держави запропонував надати можливість власникам нелегальних НПЗ узаконити свій бізнес.

"Щоб було не так, як раніше, - у масках забігли й закрили все. А попередити людей, щоб згідно із законодавством все оформлювали, щоб все було за законом. І нехай тоді працюють. Країна повинна отримувати податки з легального бізнесу", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що нині одержано позитивні результати боротьби з нелегальними автозаправними станціями, але, за його словами, це лише початок спільної роботи для боротьби з нелегальними АЗС.

"Закрили близько 800 незаконних заправок. Це непоганий початок", - сказав Зеленський.

Крім того, він подякував учасникам ринку за те, що відгукнулися на заклик знизити реальні ціни на пальне на АЗС.

"Мені здається, що люди це дуже правильно сприйняли і вдячні. Справді, є зниження цін. Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 1,06 долара (за 1 літр - ред.)", – підкреслив Зеленський.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд долучив учасників паливного ринку до боротьби з його тіньовим сегментом.

"Це справді зменшує тиск на "білий" бізнес", – сказав очільник Кабміну.

На думку глави уряду, усунення змов і неконкурентних дій на ринку сприятиме зниженню вартості пального для населення.

Разом з тим голова СБУ Іван Баканов повідомив, що спецслужба веде роботу щодо 10 нафтопереробних заводів, які працюють незаконно.

За його словами, більшість НПЗ формально працює за законом, оскільки вони оформлюють документацію на виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного пального, і таким чином ухиляються від сплати акцизного збору.

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Економічна правда