У яких валютах зберігає резерви Національний банк: статистика

Національний банк України на початок 2020 року тримав в доларових інструментах 76,7% міжнародних резервів країни, тоді як на 1 лютого 2019 року їхня частка становила 71,7%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Одночасно частки інших валют в структурі резервів скоротилися. Зокрема, частка євро зменшилася з 12,7% до 10,6%, китайських юанів – з 4,2% до 3,1%, фунтів стерлінгів і японських ієн – з 3,1-3,2% до 2,3% кожного.

Дещо скоротилася і частка золота – до 4,8% з 5%.

"На сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з високим міжнародним рейтингом (перш за все державні облігації США з рейтингом "ААА"), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів і коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також в першокласних комерційних банках, решта – це монетарне золото", – вказав Нацбанк.

Регулятор зазначив, що здійснює управління резервами виходячи з трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, прибутковість. Така структура резервів повністю відповідає світовій практиці.

Економічна правда