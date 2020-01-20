У яких валютах зберігає резерви Національний банк: статистика
Національний банк України на початок 2020 року тримав в доларових інструментах 76,7% міжнародних резервів країни, тоді як на 1 лютого 2019 року їхня частка становила 71,7%.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.
Одночасно частки інших валют в структурі резервів скоротилися. Зокрема, частка євро зменшилася з 12,7% до 10,6%, китайських юанів – з 4,2% до 3,1%, фунтів стерлінгів і японських ієн – з 3,1-3,2% до 2,3% кожного.
Дещо скоротилася і частка золота – до 4,8% з 5%.
"На сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з високим міжнародним рейтингом (перш за все державні облігації США з рейтингом "ААА"), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів і коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також в першокласних комерційних банках, решта – це монетарне золото", – вказав Нацбанк.
Регулятор зазначив, що здійснює управління резервами виходячи з трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, прибутковість. Така структура резервів повністю відповідає світовій практиці.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua