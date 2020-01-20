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У яких валютах зберігає резерви Національний банк: статистика

Понеділок, 20 січня 2020, 20:20
 

Національний банк України на початок 2020 року тримав в доларових інструментах 76,7% міжнародних резервів країни, тоді як на 1 лютого 2019 року їхня частка становила 71,7%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Одночасно частки інших валют в структурі резервів скоротилися. Зокрема, частка євро зменшилася з 12,7% до 10,6%, китайських юанів – з 4,2% до 3,1%, фунтів стерлінгів і японських ієн – з 3,1-3,2% до 2,3% кожного.

Дещо скоротилася і частка золота – до 4,8% з 5%.

"На сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з високим міжнародним рейтингом (перш за все державні облігації США з рейтингом "ААА"), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів і коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також в першокласних комерційних банках, решта – це монетарне золото", – вказав Нацбанк.

 

Регулятор зазначив, що здійснює управління резервами виходячи з трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, прибутковість. Така структура резервів повністю відповідає світовій практиці.

Економічна правда

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