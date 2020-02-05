У Ford пояснили, чому прибуток компанії впав у 70 разів
Чистий прибуток американського автовиробника Ford знизився у 78 разів — з $3,68 млрд у 2018-му році, до $47 млн у 2020-му.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Падіння прибутку в компанії пояснюють високими витратами на реструктуризацію операцій в Європі, зниженням продажів у Китаї, а також разовими витратами на коригування пенсійних планів.
Виручка Ford у 2019 році зменшилася на 3%, до $155,9 млрд.
Після оголошення фінансових результатів акції Ford впали в ціні на 9,6%.
В цілому за останні 12 місяців вартість акцій Ford зросла на 4,9%.
Нагадуємо, у січні акції Tesla вперше стали дорожче ніж вартість акцій General Motors і Ford разом узятих.
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