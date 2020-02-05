Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл частот для 4G

Кабмін на засіданні у середу ухвалив рішення про перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц для покращення доступу до мобільного інтернету 4G в Україні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

"Перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G", - напсав Гончарук.

За його словами, завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії.

"У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - додав прем'єр.



"Таким чином, ми збережемо гарні темпи у досягненні цілі уряду – забезпечити до 2024-го року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету", - написав голова уряду.

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Нагадаємо:

У січні Антимонопольний комітет дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.

Українські мобільні оператори наразі лише планують протягом наступних років забезпечити покриття 4G по всій території країни — у селах та на дорогах. Меморандум про це вони підписали на інвестиційному форумі в Маріуполі восени 2019-го.

Економічна правда