Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл частот для 4G
Кабмін на засіданні у середу ухвалив рішення про перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц для покращення доступу до мобільного інтернету 4G в Україні.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.
"Перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G", - напсав Гончарук.
За його словами, завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії.
"У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - додав прем'єр.
"Таким чином, ми збережемо гарні темпи у досягненні цілі уряду – забезпечити до 2024-го року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету", - написав голова уряду.
Читайте також: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву
Нагадаємо:
У січні Антимонопольний комітет дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.
Українські мобільні оператори наразі лише планують протягом наступних років забезпечити покриття 4G по всій території країни — у селах та на дорогах. Меморандум про це вони підписали на інвестиційному форумі в Маріуполі восени 2019-го.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua