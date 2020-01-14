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АМКУ дозволив операторам зв’язку розподілити частоти для 4G — Мінцифри

Вівторок, 14 січня 2020, 20:10
 

Антимонопольний комітет дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Сьогоднішнє рішення Антимонопольного комітету означає, що оператори відтепер можуть подати заявки на отримання нових ліцензій.

Попереду – ще низка бюрократичних процедур. Але при збереженні таких темпів, вже влітку цього року оператори зможуть розпочати розширяти свої мережі 4G і надати можливість користуватись високошвидкісним інтернетом більшості українців", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо, українські мобільні оператори наразі лише планують протягом наступних років забезпечити покриття 4G по всій території країни — у селах та на дорогах. Меморандум про це вони підписали на інвестиційному форумі в Маріуполі восени 2019-го.

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4G мобільний зв'язок

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