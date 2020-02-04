Рада зменшила ренту за видобуток бурштину

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №2241, який передбачає зменшення ренти на видобуток бурштину з 25% до 10%.

Відповідне рішення підтримали 290 нардепів.

"Прийнятий закон створює додаткові стимули для виведення з тіні видобутку бурштину та легалізації такої діяльності", - заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Закон також передбачає перехідний період до кінця 2020 року, протягом якого за видобуток потрібно буде платити не 10% вартості бурштину, а 5%. До кінця 2021 року рента становитиме 8%.

Нагадаємо:

Верховна Рада 19 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240 про врегулювання видобутку бурштину. Він, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток та вводить єдиний дозвіл на розвідку.

Запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу.

Вводиться єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку бурштину на 5 років на ділянки до 10 га через електронні аукціони ProZorro.

Початкова ціна продажу на аукціоні спецдозволу на видобуток бурштину становитиме 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн) за 1 га землі.

Економічна правда