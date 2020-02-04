Милованов розповів про плани подолання кризи для скандального "Агрофонду"

У планах нового керівництва "Аграрного фонду" повернути активів на понад 200 мільйонів гривень, зменшити операційні витрати на 10-15% та зберегти понад 150 робочих місць.

Про це йдеться у колонці міністра економіки Тимофія Милованова для ЕП.

Милованов наголосив, що після масштабної перевірки тягар банківських боргів "Агрофонду" вдалося знизити, адже фонд домовився про реструктуризацію на 3 місяці.

"Окрім заходів по відновленню фінансової спроможності, фонд активізував роботу із профільними асоціаціями – ВАР, АФУ, Аграрною палатою та приєднався до проекту міжнародної фінансової корпорації "Аграрні розписки в Україні".

У планах на 2020 рік – повернути активів ще на понад 200 млн грн, зменшити операційні витрати на 10-15%, зберегти понад 150 робочих місць.", - пише Милованов.

За словами Милованова, у амбіціях фонду – стати лідером інвестиційних проектів з будівництва нових та модернізації існуючих елеваторів.

До участі у таких проектах на партнерських засадах пропонується залучати малих та середніх агровиробників.

Фінансувати проекти фонд буде частково власним коштом, частково – за допомоги зовнішніх інвестицій.

Зараз фонд працює над стратегією до 2022.

"Фонд прагне стати локомотивом побудови прозорого ринку сільськогосподарської продукції, врахувавши потреби головного клієнта – малого та середнього виробника (50 - 10 000 га) та об’єднань.

Серед задач: мати частку на внутрішньому ринку продовольчого зерна до 20%, потужності для первинної переробки, зберігання, перевалки зернових, диверсифіковану базу постачальників та зберігання по всій Україні", - резюмує Милованов.

Нагадуємо, як повідомляв міністр економіки Милованов, екс-голова "Аграрного фонду" Андрій Радченко виписував собі та топ-менеджерам держкомпанії 9 мільйонів гривень матеріальної допомоги.

Читайте детальніше: Куди втекли гроші з Аграрного фонду