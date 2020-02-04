Милованов розповів про плани подолання кризи для скандального "Агрофонду"
У планах нового керівництва "Аграрного фонду" повернути активів на понад 200 мільйонів гривень, зменшити операційні витрати на 10-15% та зберегти понад 150 робочих місць.
Про це йдеться у колонці міністра економіки Тимофія Милованова для ЕП.
Милованов наголосив, що після масштабної перевірки тягар банківських боргів "Агрофонду" вдалося знизити, адже фонд домовився про реструктуризацію на 3 місяці.
"Окрім заходів по відновленню фінансової спроможності, фонд активізував роботу із профільними асоціаціями – ВАР, АФУ, Аграрною палатою та приєднався до проекту міжнародної фінансової корпорації "Аграрні розписки в Україні".
У планах на 2020 рік – повернути активів ще на понад 200 млн грн, зменшити операційні витрати на 10-15%, зберегти понад 150 робочих місць.", - пише Милованов.
За словами Милованова, у амбіціях фонду – стати лідером інвестиційних проектів з будівництва нових та модернізації існуючих елеваторів.
До участі у таких проектах на партнерських засадах пропонується залучати малих та середніх агровиробників.
Фінансувати проекти фонд буде частково власним коштом, частково – за допомоги зовнішніх інвестицій.
Зараз фонд працює над стратегією до 2022.
"Фонд прагне стати локомотивом побудови прозорого ринку сільськогосподарської продукції, врахувавши потреби головного клієнта – малого та середнього виробника (50 - 10 000 га) та об’єднань.
Серед задач: мати частку на внутрішньому ринку продовольчого зерна до 20%, потужності для первинної переробки, зберігання, перевалки зернових, диверсифіковану базу постачальників та зберігання по всій Україні", - резюмує Милованов.
Нагадуємо, як повідомляв міністр економіки Милованов, екс-голова "Аграрного фонду" Андрій Радченко виписував собі та топ-менеджерам держкомпанії 9 мільйонів гривень матеріальної допомоги.
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