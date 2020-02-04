Екс-голова "Агрофонду" виписував собі та наближеним допомогу на 9 мільйонів — Милованов

Екс-голова "Аграрного фонду" Андрій Радченко виписував собі та топ-менеджерам держкомпанії 9 мільйонів гривень матеріальної допомоги.

Про це йдеться у колонці міністра економіки Тимофія Милованова для ЕП.

"У лютому у фонді відбулись обшуки НАБУ через розтрату коштів фонду на понад 240 млн грн, агентство підозрює екс-керівництво фонду у змові з одним із олігархів, а сам екс-голова фонду виписував собі та топ-менеджерам 9 млн грн матеріальної допомоги.

Навіть після зміни керівництва деякі працівники фонду чинили опір при проведенні аудиту, що його ініціювало Мінекономіки", - пише Милованов.

Міністр повідомляє, що з офісу також вивезли документи компанії по жовтень 2019 року включно, записи в 1С знищили до 2019 року, справи ніхто не передавав.

"Упевнений, все це робилось із однією метою: приховати причини чому баланс на папері був 7,4 млрд грн, а по факту – 2,9 млрд грн, чому прибуток на папері був 16 млн грн, а по факту – мінус 1,5 млрд грн.

На рахунку фонду на той час залишилося 200 тис грн, а прострочені кредити Укргазбанку та Укрексімбанку становили майже 1 млрд грн", - пише міністр.

При перевірці звітності та інвентаризації Мінекономіки виявлии недостачу ще на 408 млн грн. Але Милованов повідомив, що більшість документів вдалося знайти та повернути.

"Повернули також активів на 32,7 млн грн та контроль над основними дочірніми підприємствами. Фонд почав проводити прозорі закупівлі через Прозорро, оптимізував персонал, знизив тарифи", - резюмує міністр.

Повідомляється, що зараз відкрито кілька кримінальних справ, якими опікується поліція, НАБУ та СБУ.

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