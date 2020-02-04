У Кабміні розповіли, коли до держорганів можна буде звернутись через месенджери

Проєкт спілкування з держорганами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Зараз ми запроваджуємо можливість спілкування з державними органами влади через месенджери у кожному міністерстві окремо, а потім, коли побачимо, що все працює окремо, зведемо це в єдиний сценарій. Думаю, зробимо це до кінця року", - скзав Дубілет.

Він додав, що через месенджери наразі можна спілкуватися з Мінсоцполітики та МЗС.

Нагадаємо:

Про плани запустити можливість спілкування з державними органами через месенджри Дубілет заявив у грудні 2019 року.