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У Кабміні розповіли, коли до держорганів можна буде звернутись через месенджери

Вівторок, 4 лютого 2020, 13:07
 

Проєкт спілкування з держорганами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Зараз ми запроваджуємо можливість спілкування з державними органами влади через месенджери у кожному міністерстві окремо, а потім, коли побачимо, що все працює окремо, зведемо це в єдиний сценарій. Думаю, зробимо це до кінця року", - скзав Дубілет.

Він додав, що через месенджери наразі можна спілкуватися з Мінсоцполітики та МЗС.

Нагадаємо:

Про плани запустити можливість спілкування з державними органами через месенджри Дубілет заявив у грудні 2019 року.

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Дубілет Кабмін

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