У Кабміні розповіли, коли до держорганів можна буде звернутись через месенджери
Проєкт спілкування з держорганами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Зараз ми запроваджуємо можливість спілкування з державними органами влади через месенджери у кожному міністерстві окремо, а потім, коли побачимо, що все працює окремо, зведемо це в єдиний сценарій. Думаю, зробимо це до кінця року", - скзав Дубілет.
Він додав, що через месенджери наразі можна спілкуватися з Мінсоцполітики та МЗС.
Нагадаємо:
Про плани запустити можливість спілкування з державними органами через месенджри Дубілет заявив у грудні 2019 року.
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