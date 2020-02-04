Кабмін подав до Ради проєкт про часткову приватизацію УЗ, "Нафтогазу" і "Укрпошти"
Кабмін 3 лютого подав до Верховної Ради закнопроєкт №2831 про перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Про це свідчать дані на сайті Ради.
Текст законопроєкту та пояснювальна записка до нього поки не опубліковані.
Нагадаємо:
15 січня Кабінет міністрів затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.
Зокрема, до переліку підприємств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 відсотків +1 акція та не підлягає приватизації, входять:
"Нафтогаз України", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укртранснафта", "Чорноморнафтогаз", Державна холдингова акціонерна компанія "Артем", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Укрзалізниця", "Укрпошта".
До переліку підприємств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації, зокрема, входять:
"Укрнерерго", "Укргідроенерго", "Енергоатом", "Антонов", "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова".
Економічна правда
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