Необроблену деревину почали продавати через Prozorro.Продажі

В Україні з 1 лютого розпочався експериментальний проєкт, відповідно до якого необроблена деревина буде продаватись лісокористувачами тільки на прозорих електронних аукціонах.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

"Проект не розповсюджується на реалізацію деревини відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі", для потреб національної безпеки та оборони, ліквідації надзвичайних ситуацій, потреб населення та згідно колективних договорів", - йдеться у повідомленні.

"Аукціони відбуватимуться на підвищення ціни та в разі відсутності переможця проводитиметься обов'язковий повторний аукціон зі зниженням стартової ціни, яка не може бути меншою за собівартість деревини.

Крім того, переможець аукціону зобов'язується внести 10% передоплату за укладеним договором купівлі-продажу", - зазначили у Мінекоенерго.

У відомстві очікують, що продаж лісу через аукціони має забезпечити прозорість у сфері лісзаготівель і сприятиме боротьбі з незаконними рубками дерев.

Нагадаємо:

30 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №0873 про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

Економічна правда