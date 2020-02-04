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Будівництво метро на Виноградар: "Київметробуд" запустив спеціальний сайт

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:29
 

ПАТ "Київметробуд" запустив сайт з детальною інформацією про будівництво метро на Виноградар.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

На сайті, зокрема, розміщена інформація про етапи будівництва двох гілок метрополітену. 

На першому етапі буде побудовано дві станції: "Мостицька" та "Проспект Правди". Довжина нової ділянки лінії становить 3,7 км. Роботи з будівництва тунелів виконуються як відкритим, так і закритим способом. Обидві станції заплановані мілкого закладення. 

Зазначається, що у листопаді 2019 року розпочався монтаж постійних конструкцій на вентиляційному вузлі №213 між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди", а у грудні 2019 - завершено розкриття котловану для монтажно-щитової камери.

Відкриття двох нових станцій метро заплановане на грудень 2021 року.

Нагадаємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди" – триває за графіком, станції мають відкритися у грудні 2021 року. 

Економічна правда

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