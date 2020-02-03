Про що водії найчастіше повідомляють "Укравтодору" через додаток
Завдяки співпраці з дорожньо-навігаційним застосунком Waze, за півтора місяці "Укравтодор" отримали більше 54 тисяч звернень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
10 грудня минулого року Укравтодор разом з дорожньо-навігаційним застосунком Waze запустили спільний проєкт з обміну інформацією.
Через додаток учасники дорожнього руху звертаються щодо ям на дорогах, ДТП, дорожніх робіт, погодних умови тощо.
Як це працює? Система Waze за допомогою боту збирає всі звернення в єдину базу й автоматично фільтрує спам. Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв.
Далі ці дані в режимі реального часу надходять у дорожні служби, де приймається рішення про те, як саме реагувати на звернення.
Найчастіше водії повідомляють про ями на дорогах (45% від усіх повідомлень), ДТП (21%) і дорожні роботи (24%).
"Приймати скарги за допомогою вже існуючих систем — лише перший крок. У найближчих планах — впровадження єдиної системи моніторингу й управління дорожнім рухом" — підкреслив голова Укравтодору, Олександр Кубраков.
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