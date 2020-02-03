Про що водії найчастіше повідомляють "Укравтодору" через додаток

Завдяки співпраці з дорожньо-навігаційним застосунком Waze, за півтора місяці "Укравтодор" отримали більше 54 тисяч звернень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

10 грудня минулого року Укравтодор разом з дорожньо-навігаційним застосунком Waze запустили спільний проєкт з обміну інформацією.

Через додаток учасники дорожнього руху звертаються щодо ям на дорогах, ДТП, дорожніх робіт, погодних умови тощо.

Як це працює? Система Waze за допомогою боту збирає всі звернення в єдину базу й автоматично фільтрує спам. Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв.

Далі ці дані в режимі реального часу надходять у дорожні служби, де приймається рішення про те, як саме реагувати на звернення.

Найчастіше водії повідомляють про ями на дорогах (45% від усіх повідомлень), ДТП (21%) і дорожні роботи (24%).

"Приймати скарги за допомогою вже існуючих систем — лише перший крок. У найближчих планах — впровадження єдиної системи моніторингу й управління дорожнім рухом" — підкреслив голова Укравтодору, Олександр Кубраков.

Читайте також: Нова дорожна стратегія 2020: як уряд планує "зшивати" дорогами всю країну





