У Пінчука спростовують інформацію про продаж газового бізнесу
Понеділок, 3 лютого 2020, 16:47
У групі EastOne Вікора Пінчука заявили, що інформація про продаж компанії Geo Alliance не відповідає дійсності.
Про це заявили у прес-службі групи.
"Згідно з комунікаційною політикою, ми публічно повідомляємо як про покупки, так і про продажі активів. В іншому випадку, акціонери Geo Alliance зробили б публічну заяву щодо продажу компанії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше ЕП з посиланням на джерело повідомила, що український олігарх Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.
Читайте також: Пінчук продає газовий бізнес: що сталось і чому це недобре для галузі
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua