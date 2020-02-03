У Пінчука спростовують інформацію про продаж газового бізнесу

У групі EastOne Вікора Пінчука заявили, що інформація про продаж компанії Geo Alliance не відповідає дійсності.

Про це заявили у прес-службі групи.

"Згідно з комунікаційною політикою, ми публічно повідомляємо як про покупки, так і про продажі активів. В іншому випадку, акціонери Geo Alliance зробили б публічну заяву щодо продажу компанії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело повідомила, що український олігарх Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.

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Економічна правда