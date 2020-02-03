Укрнафта може збільшувати видобуток, не дивлячись на виснаженість родовищ — Вітренко

Укрнафта має значний потенціал збільшення видобутку навіть на виснаженій ресурсній базі.

Про це заявив виконавчий директор Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook.

Вітренко зазначив, що попри те, що Укрнафта надзвичайно обмежена у можливості фінансувати капітальні вкладення, вона збільшує видобуток нафти, конденсату та природного газу.

"Так видобуток нафти і конденсату у 2019 році продовжив зростання (+4, 7%).

А видобуток газу у 2019 році зріс на ще більший відсоток (+7.5%). І це на старій ресурсній базі, без нових ліцензій", - пише Вітренко.

Вітренко наголосив, що на останній стратегічній сесії Наглядова рада Укрнафти розглядала ресурсну базу Укрнафти та перспективи збільшення видобутку.

"Висновок, з яким всі погодилися, —Укрнафта має значний потенціал збільшення видобутку навіть на існуючій ресурсній базі. І "виснаженість" родовищ не є перепоною, яку неможливо подолати.

...Головним ризиком є відкладення вирішення проблеми зі спірними обсягами газу та податковим боргом. У такому разі Укрнафта практично не зможе здійснювати фінансування необхідних робіт по збільшенню видобутку", - пише топ-менеджер Нафтогазу.

Нагадуємо:

За мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також передплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень — цими коштами (29,6 млрд грн) "Укрнафта" розрахується за податковий борг.

5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснаженені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.