Кабмін планує до кінця лютого виставити на концесію регіональні аеропорти

Мінінфраструктури планує до кінця лютого 2020 року виставити на концесію перші регіональні аеропорти.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів. Наразі ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсону та Чернівців", - сказав міністр.

Також, за його словами, у Кабміні розглядають можливість передачі в управління приватним інвесторам дві дороги - Львів - Стрий і Львів - Тернопіль.

Криклій до участі у конкурсах на концесію запросив словацьку компанію Vinci Concessions.

Нагадуємо:

Порт Ольвія передали у концесію на 35 років, а порт Херсон — на 30 років.

У ТОВ "Рисоіл-Херсон" 60% належить ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", що входить до групи компаній Georgian industrial Group, портовому оператору RISOIL S.A. (Швейцарія) — 40%.

QTerminals спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях, здійснює перевалку вантажів, управляє терміналами у порту Хамад (Катар).

Економічна правда