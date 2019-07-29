Данилюк виступає за об'єднання Мінфіну та Мінекономіки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає за необхідне скоротити кількість міністерств шляхом їх об'єднання.

Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

"Треба зменшувати кількість міністерств. Можливо, об'єднувати їх по блокам. Наприклад, я був завжди прихильником об'єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоц і МОЗ. Тому що, врешті-решт, охорона здоров'я - це також певна соціальна функція", - сказав Данилюк.

Секретар РНБО вважає, що уряд не повинен бути "роздутим".

"У нас в країні кадровий голод. Якщо у нас навіть буде один або два слабких міністра, не кажучи про прем'єр-міністра, це просто потягне вниз весь уряд. Тому максимально 12-13 міністрів - це те, що я бачу", - пояснив він.

Також Данилюк виступає проти "вільних віце-прем'єр-міністрів".

"Кожен віце-прем'єр повинен очолювати міністерство. Нам не потрібна така кількість віце-прем'єрів, взагалі. Тобто один, щоб заміщати прем'єра, коли той у відпустці або не може виконувати свої обов'язки, це можливо. Інших не треба", - пояснив він .

"Новий Кабмін повинен більше спілкуватися за змістом між собою, ніж спілкуватися з камерами - те, що зараз відбувається. Це така імітація прозорості. Треба, щоб якісні рішення приймалися, а не постановочні виступи якісь на камеру були", - підсумував Данилюк.

"Відповідаючи на питання про те, чи збирається він очолити уряд, Данилюк зазначив, що вважає за краще зосередитися на роботі в РНБО.