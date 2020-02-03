Всі розділи
Укр / Рус

На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:08
 

Сайт Державної митної служби відкрив розділ, через який можливо самостійно задекларувати ввезений автомобіль.

Ознайомитися з розділом можна тут.

Через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.

Готову митну картку (або картку відмови) надсилатимуть в електронному вигляді.

Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. 

Якщо декларацію не встигнуть опрацювати протягом доби, то її можуть не прийняти через зміну курсу валют тощо. В такому випадку декларацію потрібно буде подати заново наступного дня.

Раніше у Фіскальній службі не радили самостійно заповнювати митну декларацію, адже її заповнення "потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення", а отже потребує залучення митного брокера.

Нагадуємо:

4 листопада  Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.

19 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

Читайте також: Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!