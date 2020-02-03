На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
Сайт Державної митної служби відкрив розділ, через який можливо самостійно задекларувати ввезений автомобіль.
Ознайомитися з розділом можна тут.
Через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.
Готову митну картку (або картку відмови) надсилатимуть в електронному вигляді.
Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги.
Якщо декларацію не встигнуть опрацювати протягом доби, то її можуть не прийняти через зміну курсу валют тощо. В такому випадку декларацію потрібно буде подати заново наступного дня.
Раніше у Фіскальній службі не радили самостійно заповнювати митну декларацію, адже її заповнення "потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення", а отже потребує залучення митного брокера.
Нагадуємо:
4 листопада Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.
19 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.
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