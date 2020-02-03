Укрзалізниця вводить послугу доставки валіз на вокзалах

Укрзалізниця вводить послугу доставки ручної поклажі до або з поїзда, з вокзалу на вокзал, та адресно - від дверей до дверей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Уже з 3 лютого цього року послуга надаватиметься в пілотному режимі в трьох поїздах.

УЗ опрацює механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та у поїздах № 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро, № 92/91 Львів — Київ — Львів, № 63/64 Харків — Київ — Харків.

"Укрзалізниця робить черговий внесок у покращення сервісу для своїх пасажирів. Звісно, користуватися новими послугами зможе будь-хто, але особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю", -

прокоментував член правління компанії Марчін Целеєвський.

Зокрема, пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна — від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 грн, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 грн, якщо від дверей до дверей.

Послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

До перевезення приймається ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.

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Нагадаємо:

За 2019 рік "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.

Економічна правда