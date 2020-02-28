Заборгованість населення за "комуналку" перевищила 60 мільярдів

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2020 року збільшилася на 6,7% і становила 61,5 мільярда гривень (без урахування електроенергії).

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

За даними Держстату, з початку 2020 року з населенням укладено 4,9 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 38,6 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 37,4 млн грн.

В цілому в січні українці сплатили за житлокомпослуги 19,5 млрд грн, що становило 83,1% нарахованої за цей місяць суми. За поставку електроенергії сплачено 5,5 млрд грн.

Найбільш високий рівень оплати житлокомпослуг в січні-2020 зафіксований в Київській (101,9% суми нарахувань), Тернопільській (94,6%) та Сумській (92,5%) областях.

Найнижчий рівень оплати - в Донецькій, Луганській, Одеській і Черкаській областях (73-78% суми нарахувань).

Нагадуємо:

У разі систематичної несплати рахунків за житлово-комунальні послуги суд може накласти арешт на майно боржника та заборонити виїзд з країни.

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Економічна правда