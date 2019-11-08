Боржників з "комуналки" можуть не пустити за кордон і заарештувати їх майно — КМДА

У разі систематичної несплати рахунків за житлово-комунальні послуги суд може накласти арешт на майно боржника та заборонити виїзд з країни.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Ми систематично інформуємо споживача про наявність боргу - надсилаємо повідомлення, дзвонимо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, який не підключають до послуги. Ми намагаємося вирішити питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна і заборона виїзду за кордон", - заявив гендиректор "Центру комунального сервісу" Андрій Щербина.

За рішенням суду крім основного боргу нараховується 3% річних за кожну послугу, а також втрати від інфляції. Крім того, боржник повинен сплатити судові витрати в розмірі 1,9 тис. грн.

Стягнення боргу відбувається в примусовому порядку шляхом списання коштів з рахунків споживача.

"У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог, стягнення невідкладно звертається на майно за умови перевищення суми боргу 83,46 тис грн", - розповів Щербина.

За його словами, близько 5% споживачів систематично не сплачують рахунки за житлово-комунальні послуги.

Нагадуємо:

За даними Держстату, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року становить 46,5 млрд грн (без урахування електроенергії).

Економічна правда