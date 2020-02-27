Укргідроенерго звинувачує Міністерство енергетики в маніпуляції щодо зарплати керівника

Міністерство енергетики та захисту довкілля опублікувало заяву, що не підтримує виплати у 2019 році керівнику Укргідроенерго. Цифри, вказані в заяві, безпідставно та суттєво викривлені.

Про це йдеться у заяві Укргідроенерго, переданій редакції ЕП.

"Визначення розміру винагороди, тобто посадового окладу, квартальних та річної премії, генеральному директору Укргідроенерго здійснюється виключно в межах визначених постановою Кабінету Міністрів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що фактичний розмір винагороди визначався та був погоджений Міненерговугілля (нині – Мінекоенерго) на підставі наказів профільного Міністерства, зареєстрованих в Мінюсті в установленому порядку.

"З 1 липня 2019 року розмір винагороди визначається відповідно до Положення про винагороду виконавчого органу Укргідроенерго, затвердженого рішенням Наглядової ради Укргідроенерго, оформленого протоколом згідно Статуту виключно на умовах та в розмірах визначених на підставі діючих та заюстованих наказів Міністерства", - повідомили в пресслужбі компанії.

"Крім того, перегляд розміру посадового окладу генерального директора залежить від росту тарифної ставки робітника основного виробництва в Укргідроенерго або суттєвого поліпшення основних показників діяльності Товариства, що підтверджується реальними даними фінансової звітності", - заявили в компанії.

Укргідроенерго "висловлює сподівання на більш якісну і результативну співпрацю з Міністерством енергетики та захисту довкілля, оскільки після зміни складу членів міністерства жодних фахових рекомендацій щодо робочого процесу і спільної роботи, окрім кадрових побажань, не було надано".

Нагадуємо:

Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає неприпустимими виплати керівнику "Укргідроенерго" Ігорю Сироті заробітної платні і премій в розмірі 650 тисяч доларів за рік.

Міністерство виступило проти розміру премій, і у зв’язку з цим 3 лютого звільнило члена наглядової ради Валентина Гвоздія.

Економічна правда