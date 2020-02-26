650 тисяч доларів на рік: Мінекоенерго проти виплати захмарної зарплати керівнику "Укргідроенерго"

Зеленський, Гончарук та Сирота під час робочої поїздки в Запорізьку область

Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає неприпустимими виплати керівнику "Укргідроенерго" Ігорю Сироті заробітної платні і премій в розмірі 650 тисяч доларів за рік.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За рік сума отриманої винагороди топ – чиновника склала понад 10 млн. грн – це майже 430 тис дол без урахування заробітної плати.

Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" з липня 2019 року зросла більше, ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав 647,8 тис дол", - повідомляє міністерство.

Також рішенням наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії

Повідомляється, що зараз заробітна плата керівника "Укргідроенерго" становить 781 960 грн на місяць. У міністерстві нагадують, що за інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить 400 тис дол. на рік.

У Мінекоенерго нагадали, що розмір премій та посадовий оклад керівного складу "Укргідроенерго" визначається та встановлюється наглядової радою, яка була створена влітку 2019 року урядом Гройсмана.

"17 липня розпорядженням Гройсмана були призначені чотири незалежні члена наглядової ради після чого був підписаний новий контракт з керівником "Укргідроенерго", яким посадовий оклад Генерального директора виріс більше, ніж втричі.

Також саме з липня можна спостерігати початок виплат мільйонних премій керівникам підприємства", - йдеться у повідомленні.

Міністерство виступило проти розміру премій, і у зв’язку з цим 3 лютого звільнило члена наглядової ради Валентина Гвоздія.

"Мінекоенерго не погоджується з такими діями і вважає неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 грн.

У зв’язку з цим, 3 лютого 2020 року наказом Міністра енергетики та захисту довкілля України було достроково припинено повноваження члена Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія Валентина та оголошено конкурсний відбір на зазначену посаду", - повідомляє міністерство.

Відповідно до чинного законодавства Мінекоенерго, як єдиний акціонер "Укргідроенерго", може приймати рішення про дострокове припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради.

Нагадуємо:

5-го лютогоп рем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади.

До цього, президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.

Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати.

Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Крім того, повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

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Скільки повинні заробляти державні топ-менеджери

Економічна правда