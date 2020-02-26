Голова правління Приватбанку заявив, що проти нього відкрили 6 кримінальних справ

Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл повідомив, що проти нього відкрили 6 кримінальних проваджень - він пов'язує це з "гібридною війною" колишніх власників проти банку та нового менеджменту.

Про це він сказав виданню Financial Times.

Серед відкритих проти нього справ одна - за фактом шпигунства (Крумханзл за походженням чех).

За його словами, ексвласники Приватбанку використовують різноманітні важелі впливу та тиску на менеджмент банку.

Так, у вересні 2019 року у головному офісі Приватбанку провели обшуки - правоохоронці вимагали отримати документи щодо співпраці банку з юридичною компанією, яка представляє його інтереси у Високому суді Лондона у справі проти Коломойського.

Крумханзл підкреслив, що перемога екс-власників у "гібридній війні" може коштувати Україні відмови МВФ продовжувати співпрацю та виведення іноземними інвесторами своїх коштів.

Нагадаємо:

23 грудня Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені під час націоналізації банку.