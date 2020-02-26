Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях
Міністерство інфраструктури планує встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях країни.
Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Екологічність та економічність транспорту – не просто тренд, а життєва необхідність", - зазначив міністр.
За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.
Нагадаємо:
На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювали дві зарядні станції для електромобілів, за допомогою яких можна одночасно заряджати чотири автівки. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua