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Мінінфраструктури планує встановити зарядки для електрокарів на головних магістралях

Середа, 26 лютого 2020, 12:25
 

Міністерство інфраструктури планує встановити зарядні станції для електромобілів на вокзалах та головних магістралях країни.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Екологічність та економічність транспорту – не просто тренд, а життєва необхідність", - зазначив міністр.

За його словами, ринок електромобілів в Україні зріс на 40% у 2019 році, а в цьому році також прогнозують суттєве зростання.

Нагадаємо:

На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювали дві зарядні станції для електромобілів, за допомогою яких можна одночасно заряджати чотири автівки. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.

Економічна правда

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електромобіль Мінінфраструктури

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