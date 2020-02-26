Валютний ринок: євро продовжує лихоманити

25 лютого торги на міжбанківському валютному ринку пройшли досить динамічно - за день курс зріс на міжбанку з 24,50 - 24,53 гривні до 24,54 - 24,56 гривні.

За даними Finance.ua, багато учасників міжбанку робили ставку на активну присутність на ньому нерезидентів з продажем валюти під операції з купівлі гривневих облігацій на аукціоні з розміщення ОВДП.

"Вони вичікували з придбанням валюти з розрахунком, що іноземці "засвітяться" на торгах і вони зможуть купити її дешевше. Але навіть до вечора - нерезиденти особливо не були помічені з такими операціями. Необхідність закриття своїх угод і призвела до невеликого зростання котирувань долара в другій половині сесії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними гравцями на торгах залишались місцеві компанії, а НБУ не доводилось викуповувати валюту на ринку.

Продовжує лихоманити на міжбанку євро - на котирування впливає коронавірус та його наслідки для світової економіки.

За 25 лютого котирування євро на міжнародних ринках були у межах коридору від 1,083 до 1,0865 долара за євро, на нашому міжбанку до вечора котирування євро перебували на рівні 26,58 - 26,61 гривні.

Втручання НБУ на ринку не знадобилось - місцеві покупці і продавці самі знаходили компроміс по курсу.

Нацбанк на 26 лютого встановив офіційний курс гривні на рівні 24,53 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,60 гривні за євро (на 25 лютого - 26,51 гривні).

Економічна правда