Офіційний курс на 26 лютого: гривня ослабла до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,60 гривні за євро (на 25 лютого - 26,51 гривні).

Нагадаємо:

25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,55 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).

Економічна правда