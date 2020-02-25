Закриття міжбанку: гривня трохи здала позиції
Вівторок, 25 лютого 2020, 17:05
25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,55 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,53 - 24,55 гривні;
Євро – 26,60 - 26,62 гривні;
Нагадаємо:
25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).
Економічна правда
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