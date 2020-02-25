Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти кадрові рішення 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив керівнику Державної фіскальної служби Сергію Солодченку "докорінно" змінити систему роботи служби та прийняти кадрові рішення.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі

"Раніше фіскальна служба існувала як каральний орган для сумлінного бізнесу і не помічала тіньові схеми.

...Сьогодні поставив чітке завдання новому керівнику Державної фіскальної служби Сергію Солодченку — докорінно змінити систему роботи ДФС включно з відповідними кадровими рішеннями", - пише Гончарук.

Нагадуємо:

Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

14-го лютого Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби Сергія Солодченка.

Солодченко займав керівні посади різних рівнів у податковій Луганщини з 2007 року.

Він мав би бути люстрований, і ДФС навіть довела це в суді апеляційної інстанції. Однак Солодченко подав касацію.

Як повідомляють Наші Гроші у червні 2017 саме управління Солодченка почало вести кримінальну справу проти "Центру протидії корупції".

До того "Наші гроші. ТВ" повідомляли, що Сергій Солодченко має будинок площею 386 кв. на Петропавлівській Борщагівці неподалік столиці, який разом із двома ділянками площею 16 соток отримав у подарунок.

Дружині Солодченко подарували Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 року випуску вартістю $24-29 тис., хоча у декларації Солодченко вказав набагато меншу ціну – 149 тис грн.