Зеленський доручив провести фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств
Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю провести фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств і передати результати до правоохоронних органів.
Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі
"За 15 років дотації держави у вугільну галузь склали 75 мільярдів гривень.. за ці роки борги держави перед підприємствами зросли до 28 мільярдів.
Дивна формула за якою держава вкладає гроші і отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули.
...Термін "смотрящіє" за шахтами має зникнути, разом із самими "смотрящімі", - заявив Зеленський.
Президент доручив Мінекоенерго провести аудит вугільних підприємств та відзвітуватися.
"Я доручаю пану Оржелю (міністру Мінекоенерго - ЕП) в найкоротші терміни провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств, відзвітувати публічно та передати результати в правоохоронні органи", -резюмує Зеленський.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Рината Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua