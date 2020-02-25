Зеленський доручив провести фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств

Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю провести фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств і передати результати до правоохоронних органів.

Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі

"За 15 років дотації держави у вугільну галузь склали 75 мільярдів гривень.. за ці роки борги держави перед підприємствами зросли до 28 мільярдів.

Дивна формула за якою держава вкладає гроші і отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули.

...Термін "смотрящіє" за шахтами має зникнути, разом із самими "смотрящімі", - заявив Зеленський.

Президент доручив Мінекоенерго провести аудит вугільних підприємств та відзвітуватися.

"Я доручаю пану Оржелю (міністру Мінекоенерго - ЕП) в найкоротші терміни провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств, відзвітувати публічно та передати результати в правоохоронні органи", -резюмує Зеленський.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Рината Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

Економічна правда