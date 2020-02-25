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В Кабміні анонсували міжнародний аудит Пенсійного фонду

Вівторок, 25 лютого 2020, 11:28
 

Кабінет міністрів планує провести міжнародний аудит Пенсійного фонду, аби розібратися з витратами відомства.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, під час виступу на Форумі Реформ.

"У Пенсійному фонді наразі плануємо міжнародний аудит професійною аудиторською компанією, щоб докорінно розібратися, що там відбувається з точки зору витрат. 

У цьому році ми точно дуже уважно подивимося, як адмініструються ці кошти, щоб отримати відповідь на запитання, де їх може бути зекономлені за рахунок зменшення адмінвитрат... так званого фроду", - сказав Гончарук.

Водночас він зазначив, що повна реформа системи потребуватиме не одного року..

"Питання пенсійної реформи дуже тісно пов'язане з тим, як розвиватиметься система оподаткування. У нас уже створено робочу групу, яка має напрацювати пропозиції щодо реформування податкової системи України", - зазначив він.

Нагадуємо:

Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Як раніше заявляв голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, найголовніші моменти в реформі – це об'єднання ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору в єдиний податок.

В середині січня Міністерство фінансів анонсувало старт робочої групи по розробці податкової реформи.

Читайте також: Галина Третьякова: Підвищення пенсійного віку неминуче

Податкова реформа 2020: найголовніші зміни

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Гончарук Пенсійний фонд

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