ДТЕК Ахметова перестала платити державі за передачу електроенергії – "Наші гроші"

Компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на 10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 мільйона гривень.

Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.

Найбільший борг у розмірі 362,50 млн грн накопичила "Д.трейдінг", яка перестала платити за транспортування електроенергії магістральними лініями у листопаді.

"ДТЕК-Західенерго" з жовтня накопичила борг 118,86 млн грн. Ще 63,12 млн грн винна "ДТЕК Павлоградвугілля".

Загальна заборгованість понад тисячі клієнтів "Укренерго" становила 1,33 млрд грн. Таким чином група Ахметова винна держкомпанії майже половину всього боргу по системі.

У відкритих джерелах відсутні дані про те, що ДТЕК виграла якийсь судовий позов, який би дозволив не платити компаніями Ріната Ахметова на законних підставах.

На другому місці за сумарним розміром боргів – державна "Харківобленерго" та належна їй "Харківенергозбут", які накопичили 222,04 млн грн.

Державна "Укрінтеренерго" має борг 99,16 млн грн, "Енергетична Україна ЄК" – 59,35 млн грн, "Миколаївобленерго" – 40,65 млн грн.