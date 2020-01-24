У Раді пропонують змінити ставку податку на доходи фізосіб: до 54% на високі зарплати

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізосіб, коли розміро ставки залежатиме від розміру зарплати.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Замість фіксованої ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО) пропонується ввести наступні ставки:

для доходів менше 10 мінімальних зарплат (47 230 грн) ставка залишиться незмінною - 18%;

для доходів більше 10, але менше 20 мінімальних зарплат (від 47 230 до 94 460 грн) - 36%;

для доходів вище 20 мінімальних зарплат (від 94 460 грн) - 54%.

Автор законопроєкту у пояснювальній записці зазначає, що, за даними Держстату, приблизно 93% українців отримують не більше 20 тисяч гривень на місяць, тому, за його словами, для більшості з прийняттям закону нічого не зміниться.

Крім цього, зміни не зачеплять IT-фахівців, які працюють як ФОПи. Але ці зміни можуть вплинути на доходи тих, хто оформлений у штат.

У пояснювальні записці йдеться, що для співробітників, які отримують високі "білі" зарплати, податки зростуть у 2-3 рази.

Дубінський вважає, що ухвалення закону може істотно збільшити потік надходжень до бюджету, але, за його словами, основна мета - досягнення соціальної справедливості.

Автори законопроєкту заявляє, що зарплати керівників підприємств, особливо в нафтогазовому, залізничному та оборонному секторах, сильно завищені, при цьому з них платять ті ж 18% податку, що і з мінімальних зарплат простих українців.

За словами Дубінського, необхідно перейняти досвід європейських країн, у яких податки на доходи фізосіб досягають 50%.

Економічна правда